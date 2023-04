Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiçin səhhətində problemlər yaranıb və o, xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı Rusiya KİV-i yayıb.

Rəsmi qurumlar dövlət başçısının səhhəti barədə hələ ki açıqlama verməyib.

