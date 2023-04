“Təhsil haqqında” qanuna dəyişiklik edilir

Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin iclası keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasın gündəliyinə 4 məsələ daxil edilib.

Müzakirə olunan məsələlər aşağıdakılardır:

1. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (birinci oxunuş).

2. “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (birinci oxunuş).

3. “Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (birinci oxunuş).

4. Əmək Məcəlləsində, “Məktəbəqədər təhsil haqqında” və “Ümumi təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (birinci oxunuş).

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.