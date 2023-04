"Prius" maşını polisin üzərinə sürdü - VİDEO

Bakının Nəsimi rayonu ərazisində "Toyota Prius" markalı avtomobilin sürücüsü avtoxuliqanlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Belə ki, görüntülərdə avtomobili nömrəsiz idarə edən şəxsin yol polisi əməkdaşlarının qanuni tələbinə tabe olmaması, maşını polislərin üzərinə sürməsi və DYP-yə məxsus xidməti avtomobili qəsdən vurması əks olunub.

Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru Araz Əsgərli bildirilib ki, həmin sürücü artıq saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib: "Şəxs saxlanılaraq 19-cu Polis Bölməsinə təhvil verilib əməlinə hüquqi qiymət verilməsi üçün iş aidiyyatı üzrə məhkəməyə təqdim ediləcək".

