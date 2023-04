İngiltərə Premyer Liqasının 33-cü turunda “Nyukasl” – “Everton”un qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyun qonaqların 4-1 hesabı ilə başa çatıb. Oyunda baxımlı qollar vurulub. Meydan sahiblərinin vurduğu yeganə qol da baxımlı alınıb. Yakob Murphy topu künc zərbəsindən birbaşa qapıya göndərib.

