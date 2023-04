Türkiyənin Regional Həvəskarlar Liqasının Play-Out matçında “İsparta Tekespor” və “Keçiborlu Belediyespor” komandaları üz-üzə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyunun əsas və əlavə vaxtı 0-0 bitib. Penaltilər zamanı “İsparta Tekespor”un qolkiperinin davranışları diqqət çəkib. Onun toplara yaxşı reaksiya verməməsi tənqid edilib.

Qeyd edək ki, penaltilər zamanı 4-3 hesabı ilə qalib gələn “Keçiborlu Belediyespor” yuxarı liqaya yüksəlib.

