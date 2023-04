BBC-nin sədri Riçard Şarp istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Şarpın özü açıqlama yayıb.

Yerli nəşrlər yazır ki, sədr bu qərarı Britaniyanın keçmiş baş naziri Boris Consona görə qəbul edib.

