Bakı məktəblisi imtahanda yüksək nəticə göstərib

Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 2 aprel 2023-cü il tarixində keçirilən imtahanda ən yüksək nəticəni 295,4 bal toplayan Bakı şəhər Xətai rayon 25 saylı orta məktəbin cari il məzunu göstərib.

Bu barədə Metbuat.az-a DİM-dən məlumat verilib.

Xatırladaq ki, imtahanda toplanılması mümkün olan maksimal bal 300-dür.

Qeyd edək ki, bu tarixdə keçirilən imtahanlarda iştirakı nəzərdə tutulan 27896 nəfərdən 2079 nəfər imtahana gəlməyib. 19 nəfər isə tələb olunan qaydaları pozduğu üçün imtahandan xaric olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.