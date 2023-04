Bu gün səhər saatlarında İrana məxsus yük gəmiləri yanaraq külə çevrilib.

Metbuat.az IRNA agentliyinə istinadən xəbər verir ki, idxal olunan malları daşıyan "Simorgh 2" və "11482" adlı yük gəmisi Fars körfəzindəki Qeşm adasının Bəhmən limanında naməlum səbəbdən yanıb. Məlumata görə iki yük dolu gəmidəki yanğınların qarşısını almaq mümkün olmayıb.

