Bu gün Milli Məclisin İntizam Komissiyasının iclası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qapalı iclasa deputat Vahid Əhmədov dəvət edilib.

“Qafqazinfo”nun əldə etdiyi məlumata görə, deputat Vahid Əhmədova töhmət verilib.

Qeyd edək ki, bir neçə deputat V.Əhmədovu bloger Mehman Hüseynova verdiyi müsahibəyə görə sərt tənqid edib.

