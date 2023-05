Tolik "Təhminə"ni tənqid etdi: "Heç kimə lazım deyil"

Prodüser-aparıcı Tarix Əliyev (Tolik) türkiyəli aktrisa Meral Konratın Bakıda fəaliyyət göstərməsini tənqid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tolik onun Türkiyədə heç bir fəaliyyətinin olmadığını bildirib.

O, Meral Konkratla bağlı Axsam.az-ın instaqramdakı paylaşımına şərh yazaraq qeyd edib: "Sən Allah, o, niyə evinə getmir? Orada deməli, heç kimə lazım deyil" sözlərini yazıb.

Qeyd edək ki, Meral Konrat Azərbaycanda çəkildiyi "Təhminə" filmi ilə məşhurlaşıb. Aktrisa ən son "Elçilik" filmində rol alıb.

