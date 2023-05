Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev özəl ümumtəhsil müəssisələrində təhsil qiymətlərinin artırılmasına münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir jurnalistlərə açıqlamasında təhsil qiymətlərinin valideyn və sahibkarlıq fəaliyyətilə məşğul olan qurum arasında olduğunu deyib:

“Elm və Təhsil Nazirliyi təhsil müəssisələrinin əsasən pedoqoji fəaliyyətini tənzimləyir. Burada tədris planlarına və Azərbaycanda mövcud olan standartlara uyğun tədrisin təşkilinə nəzarətdən söhbət gedir”.

