Türkan Gündüzün qatil əri ilə qulluqçunun xəyanət VİDEOSU

Plastik-cərrah Türkan Gündüzə xəsarət yetirərək onu qəsdən öldürən həyat yoldaşı Muhammed Gündüzlə bağlı yeni faktlar üzə çıxıb.

Metbuat.az Yenisabah.az-a istinadən xəbər verir ki, 56 yaşlı Türkiyə vətəndaşı M.Gündüzün yaşadığı evdə çalışan xidmətçi ilə isti münasibətləri olub. Bununla bağlı yayılan videogörüntüdə M.Gündüzün mətbəxdə iş görən xidmətçi qadına qarşı seksual qısnama etdiyi görünür.

İddialara görə, həmin görüntülər may ayının 7-də qətlə yetirilən Türkan Gündüz tərəfindən yaxın rəfiqələrindən birinə göndərilib.

Videogörüntülər qısa müddət ərzində sosial şəbəkələrdə yayılaraq müzakirələrə səbəb olub. Sosial şəbəkə istifadəçiləri mərhum Türkan Gündüzün həyat yoldaşından şübhələndiyi üçün evə kamera quraşdırdığı deyilir.

Həmin görüntüləri təqdim edirik.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.