Məhşur bloger, üç uşaq anası Diana Səfərova bədbəxt hadisə nəticəsində vəfat edib.

Metbuat.az News24.az-a istinadən xəbər verir, bu barədə onun dayısı, müğənni Ənvər Nurqaliyev sosial şəbəkədə məlumat verib.

Yerli mətbuat qəzanın gecə saatlarında baş verdiyini bildirir.

Diana ilə vida mərasimi mayın 10-da Çişmi kəndində olacaq.

