Amerikalı iş adamı İlon Mask "WhatsApp" messencerinin təhlükəsizliyini şübhə altına atan sözləri ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu amerikalı sahibkar İlon Mask Tvitterdə istifadəçilərdən birinə ““WhatsApp”a etibar etmək olmaz” cavabını yazıb.

Bundan əlavə, bir istifadəçinin Vatsapın Meta şirkətinə məxsus olması ilə bağlı mesajına cavab olaraq Mask bildirib ki, Vatsapın təsisçiləri narazılıqla şirkətdən ayrılıb, sonra da Feysbuka qarşı kampaniyaya başlayıblar.

