Qadın sürücünün öldüyü, qızının yaralandığı qəzanın görüntüsü - VİDEO

Bakı-Qazax magistralının Hacıqabul rayonunun Pirsaat kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verən yol-nəqliyyat hadisəsinin görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, ilkin ehtimala görə, hadisə sürücünün diqqətinin mobil telefona yönəlməsi səbəbindən baş verib.

Qeyd edək ki, ötən gün paytaxt sakini Vəfa Əliyeva idarə etdiyi “Hyundai” markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən qarşıda gedən Qazax rayon sakini Əhliman Mustafayevin idarə etdiyi yük avtomobili ilə toqquşub. Qəzada onun qızı, 2007-ci il təvəllüdlü Əliyeva Ayla Osman qızı həyatını itirib.

