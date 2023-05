Tibb Universitetinin İmmunologiya kafedrasının dosenti Abdulla Fərəməzov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə mərhumun yaxınları məlumat verib.

Qeyd edilib ki, o, xəstəlikdən dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.