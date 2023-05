Maştağada azyaşlıların düşdüyü quyu SOCAR-a məxsusdur? - RƏSMİ CAVAB

Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gecə Maştağa qəsəbəsinin Xanlar massivində iki azyaşlı uşaq, 10 yaşlı Ağa Rəhimov və Hüseyn Qasımov dərinliyi təxminən 45-50 metr olan mazut və çirkab sularla dolu quyuya düşərək ölüblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə iddia edilir ki, həmin quyu SOCAR tərəfindən qazılıb. Qeyd edilir ki, həmin ərazidə bu formada quyular var, nəzarətsiz qalıblar və üstləri açıqdır.

Məsələ ilə bağlı Metbuat.az-a açıqlama verən SOCAR-dan bildirilib ki, yayılan iddialar doğru deyil: "Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi, Çiləgir Xanlar yaşayış massivində baş vermiş bədbəxt hadisə ilə bağlı sorğunuza cavab olaraq bildiririk ki, həmin ərazi və ərazidə yerləşən quyular Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) balansında deyil. Dünyasını dəyişən azyaşlıların valideynlərinə dərin hüznlə başsağlığı veririk", - deyə məlumatda qeyd edilib.

Gülər Seymurqızı

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.