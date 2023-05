Səudiyyə Ərəbistanında yaşayan Xalid bin Möhsün Şaarinin dəyişimi maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir müddət əvvəl 610 kq çəkisi olan 31 yaşlı şəxsin müxtəlif tibbi müdaxilələrdən sonra çəkisi azalıb. Bir neçə il ərzində 542 kq arıqlayan Xalid əvvəlki xoşagəlməz görünüşündən uzaqdır. Xalidin yeni fotolarda normal çəkidə olduğu müşahidə edilib.

Qeyd edək ki, Xalid illər əvvəl kranla evdən çıxarıldığı foto ilə dünyada gündəm olmuşdu.

