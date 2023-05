Əməkdar artist Mətanət İsgəndərlinin makiyajsız görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni heç bir makiyajdan istifadə etmədən obyektiv qarşısına keçib.

Son günlər xeyli çəki atan müğənninin görünüşündəki dəyişiklik diqqətdən qaçmayıb.

Qeyd edək ki, M.İsgəndərli mədəkiçiltmə əməliyyatı edərək 35 kiloqram çəki atdığını deyib. İfaçı bu yaxınlarda yenidən plastik əməliyyat etdirəcəyini də gizlətməyib.

