Türkiyənin məşhur aktyoru Hazar Ergüçlünün yeni sevgilisi ilə paylaşdığı fotosu gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial media istifadəçiləri aktrisanın yeni sevgilisi olan “Jakuzi” qrupunun solisti Kutay Soyocakı Lionel Messiyə bənzədiblər. Sosial media istifadəçiləri bildirib ki, Kutay Soyocakın görünüşü Messinin illər əvvəlki görünüşünə bənzəyir.

Qeyd edək ki, Hazar Ergüçlü yeni sevgilisi ilə bağlı ilk dəfə foto paylaşıb. Fotoya “Messi ilə sevgili oldu” rəyləri yazılıb.



