"Avroviziya 2011" qalibi Nigar Camal sosial media hesabındakı paylaşımı marağa səbəb olub.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni Xalq artisti Zeynəb Xanlarova və Rusiyanın Xalq artisti Alla Puqaçovanın arxiv görüntülərini paylaşaraq bunları qeyd edib: "Bilmirəm necə, amma bu şəkli ailə arxivimizdə tapdım. Zeynəb Xanlarova və Alla Puqaçova. Hansı ildir, bilmirəm", - deyə şərh yazıb.

