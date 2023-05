Bakı və Abşeron yarmadasında hava şəraiti kəskin pisləşəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, iyun ayının 5-i və 6-sı güclü külək müşahidə olunacaq.

İyunun 5-dən etibarən havanın tempraturu digər günlərə nisbətən 4-5 dərəcə aşağı düşəcək və güclü külək olacaq.

Güclü külək növbəti gün də davam edəcək. İyunun 6-da gecə havanın tempraturu 18 dərəcəyə qədər aşağı düşəcək.

