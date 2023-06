Müğənni Nüşabə Musayeva qızına toy edəcək.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçı Türkiyə vətəndaşı, Oğuzhan adlı bəylə nişanlı olan Elnarənin toy tarixini açıqlayıb.

O bildirib ki, qızının xoş gününü iyulun 1-i baş tutacaq.

