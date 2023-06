Azərbaycanlı aparıcı Şəfa Cəbiyeva ailə həyatı qurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı bununla bağlı sosial mediahesabında paylaşım edib.

Onun toyu Amerikada baş tutub.

Qeyd edək ki, Şəfa Cəbiyeva bir müddətdir ABŞ-də yaşayır.

Xatırladaq ki, Şəfa "Xəzər TV"də və bir sıra mətbuat xidmətlərində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.