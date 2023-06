Türkiyənin tanınmış jurnalisti Buket Aydın onun barəsində olduğu iddia edilən qalmaqallı görüntülərlə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə açıq geyimdəki xanımın çimərlikdə ibadət etdiyi əks olunub. Sosial mediada paylaşılan görüntülərdə həmin xanımın Buket Aydın olduğu iddia edilib. Xanım jurnalist isə qeyd edib ki, görüntülər ona aid deyil. Üstəlik video 6 il əvvəl sosial mediada paylaşılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.