Türkiyədə bu vəzifəyə gələn ilk qadın oldu - 41 yaşlı bank sədri kimdir?

Türkiyə Mərkəzi Bankının sədri Şahap Kavcıoğlu vəzifəsindən azad edilib, yerinə 41 yaşlı Hafize Kaye Erkan təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hafize Kaya Türkiyədə bu vəzifəyə gələn ilk qadındır.

Bəzi iqtisad jurnallarının diqqətini çəkən gənc iqtisadçılar sırasında adı çəkilən Erkan İstanbul Liseyini 2-ci pillə ilə bitirib. Qaya 1997-ci ildə Boğaziçi Universiteti Sənaye Mühəndisliyi Fakültəsinə universitetə daxil olub, 2001-ci ildə məzun olub. Erkan Stanford, Prinston, Boston, Kornell və Kaliforniya daxil olmaqla 9 universitetdən təqaüd təklifi alıb. Prinston Universitetinə qəbul olunduqdan sonra xaricə köçüb. Belə ki, hər il cəmi 2 nəfərə verilən "Fəxri doktorluq" təqaüdü müqabilində Erkan ev sahibi olmaq, ayda 3 min 200 dollar cib pulu və ABŞ Milli Elmlər Akademiyasından araşdırması üçün büdcə imkanı qazanıb.

O, Prinstonda iki illik doktorantura proqramını bir ildə bitirən ilk tələbə olub. Bununla da o, ölkənin “ən gənc maliyyə professoru” adını qazanıb. Daha sonra Harvard Biznes Məktəbində idarəetmə elmləri və Stenford Universitetində liderlik üzrə daha iki təlim proqramını bitirib.

ABŞ-də təhsili tamamladıqdan sonra aldığı təkliflə 2005-ci ildə "Goldman Sachs"da karyerasına başlayıb. O, burada 9 ilə yaxın işləmiş, daha sonra yaşadığı problemlərə görə dövlət idarəsinə verilmiş Birinci Respublika Bankında müdir vəzifəsində işləməyə başlayıb. Kaya Bankda uğurlu karyera qurmuş və bankın vəsaitlərinin 10 dəfəyə qədər artırılmasında böyük rol oynayıb. Bununla da o, bankın top-menecerlərindən birinə çevrilib.

Erkan Prinston Universitetində Əməliyyat Tədqiqatları və Maliyyə Mühəndisliyi Departamentinin Məsləhət Şurasının üzvü olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.