“Növbəti tədris ilindən tələbələr dövlət imtahanı verməyəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Elm və Təhsil Nazirliyinin Aparat rəhbərinin müavini, Elm, ali və orta ixtisas təhsili şöbəsinin müdiri vəzifəsini icra edən Yaqub Piriyev media nümayəndələri ilə görüşündə deyib.

Onun sözlərinə görə, bu il yalnız 4 ixtisas üzrə ali təhsil müəssisələrini bitirənlərə dövlət yekun attestasiyası şamil olunmayacaq: "Bu, təxminən 2500 nəfərə şamil olunacaq".

