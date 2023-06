Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə Prezidenti seçildikdən sonra ilk səfərlərinin tarixi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Yeni Şafak"ın məlumatına görə, Türkiyə Prezidenti iyunun 12-də Şimali Kipr Türk Respublikasına, iyunun 13-də isə Azərbaycana səfər edəcəyi gözlənilir.

