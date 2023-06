Bu gün Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin "Arxeologiya və etnoqrafiya" kafedrasının müdiri, dəyərli müəllim, dosent Kərəm Məmmədov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə mərhumun yaxınları paylaşım edib.

Kərəm Məmmədov 2019-cu ildə "Əməkdar müəllim" adını alıb.

