Vanqaya görə kainatın ən uğurlu üç bürcü: Bəlalardan uzaq, şanslıdırlar

Yəqin ki, hər bir insanın çətinliklər və uğursuzluqların yan keçdiyi bir dostu, tanışı və ya həmkarı var. Vanqa bəzi bürcləri daha uğurlu hesab edildiyini deyib. Bolqarıstanlı falçı Vanqa mələkləri görmək və xəstəlikləri sağaltmaq, doğru yolu öyrətmək, ümumiyyətlə, ehtiyacı olanlara həmişə kömək etməklə məşhur idi. Vanqa, kainatın ən sevimli 3 bürcü də açıqlayıb.

kainatın sevdiyi və uğurlu hesab olunan 3 bürcü təqdim edir:

Əkizlər

Vanqanın dediyinə görə, bu bürcün altında doğulanlar çox şanslıdırlar. Belə ki, bu bürcün nümayəndələri çox səy göstərmədən istədiklərini əldə edə bilirlər. Həyat əkizlər üçün çoxlu imkanlar təqdim edir və onları uğursuzluqlardan, bəlalardan qoruyur. Daim özlərini və dincliyi axtaran əkizlər üçün bu, yeni şeylər sınamağa və tez-tez riskə getməyə mane olmur. Əkizlər bürcünün fərqli xüsusiyyətlərindən biri də macəraçılıq, xarakter parlaqlığı, inadkarlıq və qeyri-sabitlikdir. Ancaq bunu da yadda saxlamaq lazımdır ki, əkizlər ikili xarakterlidirlər.

Qız

Ən şanslı insanlardan biri də Qız bürcü altında doğulanlardır. Məqsədlərinə və istəklərinə çatmağa kömək edən ən açıq liderlik xüsusiyyətlərinə sahib olan Qız bürcləridir. Qız bürcü digər bürclərdən nə ilə fərqlənir? Praktiklik, analitik düşüncə, rasional yanaşma kimi xüsusiyyətləri ilə Qızlar hər zaman digərlərindən seçilir. Onlar kifayət qədər çevikdirlər və insanların hər hərəkətinə diqqət edirlər.

Qız bürcləri həmçinin dürüstlükləri ilə də bilinən şəxslər arasındadır. Onlar idealist olduqları üçün daim yeniliklərə açıqdırlar. Kainat onları bu gözəl xüsusiyyətləri ilə dəyərləndirib.

Oxatan

Kainatın üçüncü sevimli bürcü isə Oxatanlardır. Bu bürcün nümayəndələri nikbindirlər və həyat üçün parlaq xarakterə sahibdirlər. Yadda saxlamaq lazımdır ki, Oxatan bürcünün nümayəndələri heç vaxt yerində oturmayan insanlardır. Onlar enerjili, aktiv, daim müxtəlif şeylərlə maraqlanan, səyahət etmədən yaşaya bilməyən insanlardır. Görünməyi və risk etməyi xoşlayırlar.

Oxatan bürcünün başqa bir fərqli xüsusiyyətini narahatçılıq və dəyişiklik istəyini göstərmək olar. Kainat həmişə oxatan bürclərinə kömək edir, onlara yol göstərmək üçün enerji ötürür.

