Xəbər verdiyimiz kimi, “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Şuşaya gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şuşa səfəri zamanı Qurbanov həmçinin erməni futbolçu Henrik Mxitaryanın Şuşadakı keçmiş villasına baş çəkib. Oradan Xankəndini izləyib.

Qeyd edək ki, torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra hərbçilərimiz həmin villanı aşkar etmişdi.

Jurnalist Şakir Eminbəylinin paylaşdığı həmin görüntüləri təqdim edirik:

