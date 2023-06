Azərbaycanda ildırım düşmə anı kameralara tuş gəlib.

Bu barədə sakinlər Metbuat.az-a bildiriblər. Belə ki, bir neçə gün öncə Astarada sakinlər həyətdə çəkiliş apardıqları zaman onların dayandığı yerə ildırım düşüb. Xoşbəxtlikdən hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.

Həmin anın görüntüsünü təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.