Avtomobildə ayağı bayıra çıxarmağa CƏRİMƏ var?

Magistral yolda minik avtomobilində olan sərnişin təhlükəli hərəkət edib.

Metbuat.az "Xezerxeber.az"a istinadən xəbər verir ki, qayda pozuntusu Salyan-Bakı yolunda qeydə alınıb.

Kadrları izləyən Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev deyir ki, bu, kobud qayda pozuntusudur. Qayda pozuntusu ilə bağlı müvqafiq tədbir görüləcək.



Şöbə rəisi onu da bildirib ki, sosial şəbəkələrdə və internet portallarında yayılan bu cür videolar dərhal nəzarətə götürülür və sürücü tez bir zamanda aşkar edilir.



Qeyd edək ki, belə faktlara görə, sürücüyə sərnişindaşıma qaydasını pozduğu üçün 40 manat, sərnişinə isə təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmədiyi üçün 30 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.