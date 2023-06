​ABŞ Yaxın Şərqə F-22 döyüş təyyarələri göndərdi

ABŞ Rusiya təyyarələrinin bölgədəki “təhlükəli hərəkətlərini” əsas gətirərək Yaxın Şərqə F-22 döyüş təyyarələrini göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Mərkəzi Komandanlığından açıqlama verilib. Bildirilir ki, Rusiya təyyarələrinin bölgədə artan təhlükəli və qeyri-peşəkar davranışlarına görə, ABŞ Hərbi Hava Qüvvələri çox yönlü əməliyyatların bir hissəsi olaraq Mərkəzi Komandanlığın missiya bölgəsinə F-22 döyüş təyyarələri yerləşdirib. ABŞ-ın Mərkəzi Komandanlığının komandiri general Maykl Kurilla bildirib ki, ruslar münaqişənin qarşısını almaq üçün həyata keçirilən tədbirləri pozur.

Onun sözlərinə görə, Rusiya ordusu razılaşmalara əməl etmir.

