Fotosu ilə gündəm olan məzun kimdir? - VİDEO

Ötən gün sosial şəbəkələrdə məzun olan gəncin kuryer işlədiyi motosikletlə çəkilən görüntüsü gündəm olmuşdu.

Metbuat.az "Xəbər Ertəsi"nə istinadən xəbər verir ki, fotonun müəllifi olan fotoqraf Azər Azadoğlu bu anların necə ərsəyə gəlməsindən danışıb.



O qeyd edib ki, fotodakı şəxs Binəqədi ərazisindəki məktəblərin birində məzun olan Vüsaldır. Fotoqraf fotonu çəkdikdən sonra Vüsaldan icazə alıb və onun fotosunu paylaşıb.

"Onun atası vəfat edib. Ailədə 6 övlad - 2 qardaş, 4 bacıdırlar. Vüsal işləməyə məcbur olub. Mən ona təklif etdim ki,mənimlə çalışsın. Kuryerlik daimi iş deyil, əziyyətlidir. Əlimdən gəlsə, ona fotoqraflığı öyrədəcəyəm".

