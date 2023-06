Zərdab Rayon İcra Hakimiyyətində yeni təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ramo Hacıyev Zərdab Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı Camalzadə Məradanın birinci müavini vəzifəsinə təyin olunub.

O, bundan əvvəl Yeni Azərbaycan Partiyası Zərdab rayon təşkilatının sədr müavini olub.

Gülər Seymurqızı

