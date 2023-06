Xəbər verdiyimiz kimi, iyunun 15-də Laçın Sərhəd Gömrük məntəqəsində Azərbaycan bayrağını qaldırarkən erməni təxribatı nəticəsində hərbçimiz Elşən Rüstəmov yaralanıb.

Metbuat.az bildirir ki, yaralanan Elşən Rüstəmov dərhal helikopterlə tibb müəssisəsinə təxliyə olunaraq əməliyyat edilib. Hazırda vəziyyəti yaxşıdır.

Onun fotosunu təqdim edirik:

