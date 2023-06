Ac qarına 1 stəkan içən 100 yaşa qədər yaşayacaq - Yapon həkimlərin tövsiyəsi

Sağlam həyat sürmək üçün pəhrizinizə diqqət etməlisiniz. Sağlam qidalanaraq, vitamin və minerallarla zəngin qidalardan istifadə etməklə immunitetinizi polad kimi gücləndirmək mümkündür. Qədim dövrlərdən biri sarımsaq təbii antibiotik sayılır. Həm bişmiş, həm də çiy halda istehlak edilən sarımsağı çay kimi də içmək olar. Sarımsaq çayı yuxarı tənəffüs yollarının infeksiyaları və toxunulmazlığı üçün çox güclü vasitədir.

Metbuat.az medicalmedia.az-a istinadən xəbər verir ki, sarımsağın orqanizmə faydaları demək olar ki, sonsuzdur. Müntəzəm olaraq istehlak edildikdə və yeməklərə əlavə edildikdə immuniteti polad kimi güclü edən sarımsaq xəstəliklərlə mübarizə aparır. Əsrlər boyu təbii antibiotik olduğu deyilən sarımsaq, demək olar ki, bir müalicə anbarıdır.

Mineral və vitamin baxımından qiymətli bitki olan gündə 3 diş sarımsaq:

B6 vitamini ehtiyacının 6%-i,

C vitamini ehtiyacının 5%-i,

Kalsium ehtiyacınızın 2%-i

Dəmir ehtiyacının 1%-ni ödəyir.

Bundan əlavə, sarımsağın tərkibində manqan, selen, mis, sink, fosfor, maqnezium, kalium, tiamin, riboflavin, omeqa 3 və omeqa 6 yağ turşuları var.

Sarımsaqdan istifadə edərək hazırlanan sarımsaqlı çay bütün bu vitamin və mineralları ehtiva edir.

Sarımsaq çayı nə üçün faydalıdır?

Bəzi xroniki xəstəliklərdə və immunitetin zəiflədiyi xüsusi hallarda sarımsaqlı çaydan istifadə etmək tövsiyə olunur.

Yapon alimlərinin də tövsiyə etdiyi sarımsaq çayı zəngin vitamin və minerallar, antioksidan xüsusiyyətlər və hər bir dərd üçün müalicəvi xüsusiyyətlərə malikdir.

Sarımsaq çayı necə hazırlanır?

Tərkibi:

Sarımsaq

Zəncəfil

Limon şirəsi

Hazırlanma qaydası:

3 diş sarımsaq, 3 ədəd zəncəfil və 1 çay qaşığı limon suyu ilə hazırlanan sarımsaqlı çay resepti çox praktik və asandır.

Sarımsaq çayının hazırlanması üçün ilk növbədə zəncəfil robot və ya pestle vasitəsilə əzilərək toz halına gətirilir.

Zəncəfil tozuna 1,5 stəkan su əlavə edib 2-3 dəqiqə qaynatmaq lazımdır.

Zəncəfilin uzun müddət qaynadılması tərkibindəki faydalı maddələrin itirilməsinə səbəb ola bilər. Buna görə də zəncəfili bir neçə dəqiqə qaynatmaq kifayətdir.

3 diş sarımsaq məhlulda əzilir və zəncəfil ilə qaynar suya əlavə edilir.

Sarımsaq əlavə edildikdə ocağın altını söndürmək lazımdır.

Sarımsağı əlavə etdikdən sonra bişirmə qabını təmiz bir parça ilə örtün və

10 dəqiqə bu şəkildə saxlayın.

Bir stəkanda sarımsaq çayına limon suyu əlavə edilərək istehlak edilə bilər.

Ətri kəskindirsə, bal ilə şirinləşdirib sarımsaqlı çayınızı içə bilərsiniz.

Sarımsaq çayı xroniki ürək xəstəliklərinə qədər bir çox xəstəliyin müalicəsində köməkçi rol oynayır.

Gündə 3 stəkandan çox istehlak bəzi narahatlıqlara səbəb ola bilər, buna görə də məhdud miqdarda içmək tövsiyə olunur. Arıqlamaq istəyənlər bal əlavə etmədən istehlak etməlidirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.