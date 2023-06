Ağdam rayon sakini nənəsinin işğaldan öncə basdırdığı əşyaları qazaraq tapıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial mediada yayılıb. Torpağı qazıb çıxarılan əşyalar gözlənilən dəyərli əşyaların əvəzinə, qab-qacaq və qazanlar olub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

