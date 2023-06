“Qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı”nda dəyişiklik edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, torpaqlara bioloji, biokimyəvi və kimyalaşdırma xidmətləri və dövlətə məxsus protez-ortopedik bərpa mərkəzinin xidmətlərinin qiymətlərini dövlət tənzimləməyəcək.

