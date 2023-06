"Whatsapp" və "Instagram"da olan funskiya "Telegram"a da gəlir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan sonra teleqramda hekayə paylaşmaq mümkün olacaq.

Funksiya iyulun əvvəlində əlçatan olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.