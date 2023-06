Üç təhlükəli bürc: Onlardan Vanqa da qorxurdu

Məlum olub ki, kor bolqar görücü bürc dairəsinin müəyyən nümayəndələrindən yan keçməyə çalışıb. Axı bunlar, Vanqanın fikrincə, “yuxarı güclərin himayəsi” altında idilər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Vanqanın hələ sağ olduğu o günlərdə bolqar görücü ilə danışmaq istəyənlərin hansı növbələrinin yığıldığını hamımız xatırlayırıq. Ancaq hər kəs onunla söhbətə girə bilməyib.

Falçının imtina etməsinin bir çox səbəbi ola bilər, lakin tez-tez qəbula gələn şəxsin bürcü də rol oynayıb. Məlum olub ki, Vanqa bürc dairəsinin bəzi nümayəndələrindən o qədər qorxurdu ki, taleyi izləmək bir yana, bir daha Bürcün bu əlamətləri ilə kəsişmək belə istəməyib.

O, "onların daha yüksək güclərin himayəsində olduqlarını" söyləyib. Hansı bürclər altında doğulmuş insanların taleyi Vanqa ilə görüşmək üçün əlçatmaz idi?

Şir bürcü

Vanqa niyə Şir bürcü olan insanları qəbul etməkdən imtina edib? Çox sadədir: bu bürcün nümayəndələri arasında özlərinə məlum olmayan, artıq bir növ ekstrasensor qabiliyyətlərə sahib olanların çox olduğuna inanılır.

Buna görə də Vanqa üçün Şir bürcü altında doğulanları "oxumaq" son dərəcə çətin idi. Başqa bir səbəb, çox vaxt odlu bürcün sahiblərinə belə tabe olmayan ruh və xarakterin gücüdür. Bu insanların enerjisi tez-tez real xaos şəklində görünür.

Əqrəb bürcü

Vanqa niyə Əqrəb bürcü olan insanlardan qorxurdu? Bolqarıstanlı görücüyə görə, onlar "yuxarı güclərin himayəsi altındadırlar", lakin o, hansının olduğunu söyləməyib. Yalnız məlumdur ki, Əqrəblər ilə məcburi iş vəziyyətində Vanqa uzun müddət özünə gəlib. Görünür, bu bürclə işləmək onun üçün çox çətin olub.

Bu, təkcə bu bürcün insanlarının sözün əsl mənasında hipnoz edə biləcəkləri böyük gücə malik olduqlarını söyləmələri deyil. Və falçı bu bürcün taleyini heç bir şəkildə görə bilməyib: nə keçmişi, nə də gələcəyini. Əqrəblər qapalı görünürdü.

Balıq bürcü

Vanqanın görüşməyi və işləməyi sevmədiyi başqa bir su bürcü isə Balıqlar idi. Bəs niyə? Birincisi, özü belə insanların onun köməyinə ehtiyacı olmadığına inanırdı, çünki bu bürcün sahibləri öz talelərini mükəmməl şəkildə təşkil edə bilirlər.

Balıqlar insanlara təkbaşına düzgün seçim etməyə kömək edən yaxşı inkişaf etmiş intuisiyaya malikdir. İkincisi, su elementinin bu bürcünün altında doğulanların qeyri-adi şansları onlara hiylədən, xəyanətdən qaçmağa kömək edib və yoldan çıxmağa imkan verməyib.

