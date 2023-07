Futbol üzrə İspaniya çempionatı tarixinin ən yaxşı əcnəbi oyunçuları: İspan torpağında beynəlxalq ulduzlar

Bu yazıda İspaniya Futbol Çempionatının tarixində iz qoymuş ən yaxşı legionerlərdən bəhs edilir. İspaniyaya gələn və klubların ayrılmaz hissəsinə çevrilən xarici ulduzlar haqqında məlumatları təqdim edirik:



La Liqa tarixinin ən yaxşı əcnəbi futbolçuları

La Liqa kimi də tanınan İspaniya Futbol Çempionatı dünyanın ən nüfuzlu və möhtəşəm futbol yarışlarından biridir. Mövcud olduğu onilliklər ərzində İspaniya çempionatı dünyanın hər yerindən çoxlu istedadlı oyunçuları cəlb etmişdir. “Legioner” kimi tanınan bu əcnəbi futbolçular ispan futbolunun inkişafına böyük töhfələr verib, klubların böyük zirvələrə çatmasına kömək ediblər.

Bu yazıda indiyə qədər İspaniya çempionatında çıxış etmiş ən yaxşı əcnəbi futbolçulara nəzər salacağıq. Onlar oynadıqları klubların ikonasına çevrildilər və İspaniya futbolunun tarixində öz izlərini qoydular.

Lionel Messi - "Barselona"nın əfsanəsi

İspaniya çempionatı tarixinin ən görkəmli əcnəbi oyunçularından biri Lionel Messidir. 2004-cü ildə "Barselona"ya keçən argentinalı futbolçu təkcə klubun ən yaxşı oyunçularından biri deyil, həm də bütün zamanların ən böyük futbolçularından birinə çevrilib.

Əgər siz idmanla məşğulsunuzsa və həvəsinizlə pul qazanmaq istəyirsinizsə, o zaman mostbet az saytına daxil olun və hazırda dünyanın ən yüksək əmsallarına mərc edin.

Messinin rəhbərliyi altında "Barselona" İspaniya Liqasında dominantlıq etdi və on liqa titulları da daxil olmaqla çoxsaylı titullar qazandı. Messi özü də oyun zamanı heyrətamiz sürət, çeviklik və dəqiqlik nümayiş etdirərək dəfələrlə çempionatın bombardiri olub.

Rəqib müdafiəsini yarmaq, qol vurmaq və qol şansları yaratmaq bacarığı onu təkcə Barselona üçün deyil, bütün İspaniya futbolunun simvoluna çevirdi. Messi bir çox fərdi mükafatlar, o cümlədən altı Qızıl top qazandı və İspaniya çempionatının tarixinin ayrılmaz hissəsinə çevrildi.

Cristiano Ronaldo - Real Madrid ulduzu

İspaniya çempionatının tarixində iz qoymuş daha bir legioner Kriştiano Ronaldodur. Portuqaliyalı futbolçu 2009-cu ildə "Mançester Yunayted"dən "Real Madrid"ə keçib və İspaniya futbol tarixinin ən rəngarəng oyunçularından birinə çevrilib.

Ronaldo Real Madriddə oynayarkən inanılmaz bacarıq və performans nümayiş etdirdi. O, bir neçə dəfə İspaniya çempionatının bombardiri oldu və komandaya iki Çempionlar Liqası da daxil olmaqla bir çox titullar qazanmağa kömək etdi.

Sürətli ayaqları, güclü zərbəsi və şans yaratmaq bacarığı onu dünyanın ən təhlükəli oyunçularından birinə çevirib. Ronaldo Real Madridin simvoluna çevrildi və dünyanın hər yerindən milyonlarla azarkeşin diqqətini çəkdi. Onun çıxışları və nailiyyətləri onu İspaniya çempionatı tarixinin ən yaxşı əcnəbi oyunçularından birinə çevirib.

Bu yazıda biz İspaniya Futbol Çempionatının tarixində iz qoymuş ən yaxşı əcnəbi oyunçulardan yalnız bir neçəsini nəzərdən keçirdik. Onların istedadı, fədakarlığı və İspaniya futbolunun inkişafına verdiyi töhfəni qiymətləndirmək olmaz. Onlar klubların ikonasına çevrildilər və İspaniya futbolunun tarixində öz izlərini qoydular.

Bu gün İspaniya çempionatı beynəlxalq istedadları cəlb etməyə davam edir və hər yeni mövsüm tarixdə öz izlərini qoymağa hazır olan yeni oyunçular gətirir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.