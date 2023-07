Futbol tarixində ən çox qol vurmuş futbolçular - FOTO

Futbol dünyada ən populyar və rəğbətli oyunlardan biridir. Bu oyunun çox illər ərzindəki mənsubları, həyata keçirdikləri uğur və nailiyyətlərlə insanların qəlbində qalıb. Futbolçular, yüksək səviyyədə performans göstərərək komandalarına dəstək olur və onların uğurlarını təmin edirlər.

Bu məqalədə tarixin ən çox qol vurmuş futbolçularından bəhs edəcəyik.

Pele: Məşhur brazilyalı futbolçu Pele "oyunun kralı" kimi anılır. 1956-1977 illəri arasında müxtəlif klublarda və Braziliya milli komandasında oynayaraq qapdığı qollarla futbol tarixinə adını yazdırmışdır. O, karyerası boyunca 1000-dən çox qol vurmuş və 3 FIFA Dünya Kubokunu qazanmışdır.

Lionel Messi: Argentinada dünyaya gələn Messi, həqiqi futbol əsəri kimi qiymətləndirilir. 2004-cü ildən “Barselona”da ulduzu parlayan Messi bu komanda üçün ən çox qol vuran futbolçudur. Peşəkar karyerası boyunca ən çox "Ballon d'Or" mükafatını qazanan futbolçu olmuşdur.

Kriştiano Ronaldo: Portuqaliyalı millisinin üzvü Kriştiano Ronaldo “Sporting Lisbon”, “Mançester Yunayted”, “Real Madrid”, “Yuventus” və”Əl-Nassr” klublarında uğur əldə etmişdir. Onun karyerası boyunca, 700-dən çox qolu qeydə alınıb. Messi ilə olan qarşılaşmaları "dünyanın ən böyük futbol mübarizəsi" olaraq adlandırılır.

Romario: Brazilyalı futbolçu Romario futbol tarixinə adını yazdıran digər bir əfsanədir. Karyerası boyunca müxtəlif klublarda oynayan Romario 1000-dən çox qol vuraraq futbol tarixindəki ən uğurlu futbolçulardan biri olmuşdur.

Bu məqalədə qeyd olunan futbolçular tarixə adlarını yazdıraraq futbol dünyasında iz qoyan böyük şəxsiyyətlərdəndir. Onların qol vurma bacarıqları, təmsil etdikləri klublar və milli komandalar üçün böyük uğurlar deməkdir. Onların futbol tarixinə olan əlillikləri hələ də bütün dünyada hiss olunur və bu oyunun nə dərəcədə keyfiyyətli və maraqlı olduğunu göstərir.

