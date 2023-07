Mark Zukerberq yeni sosial şəbəkə yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Threads" adlandırılan sosial şəbəkə platformasında artıq 15 milyondan çox istifadəçi qeydiyyatdan keçib.

Bu platformada istifadəçilər fikirlərini yaza, foto və video paylaşa, mesajlaşa bilirlər. Bu sosial şəbəkənin funksiyaları "Twitter" və "Instagram"ın funksiyaları ilə demək olar ki, eynidir.

