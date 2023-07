Lənkəran şəhəri, Göyşaban kəndində oteldə baş vermiş yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.



Metbuat.az xəbərə verir ki, bu barədə FHN -nin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

14:10

Lənkəran rayonunun Göyşaban kəndində güclü yanğın başlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yanğın "Panoram" adlı hoteldə baş verib.

Hadisə yerinə FHN-nin yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşları cəlb edilib.

Yanğının söndürülməsi üçün işlər görülür.

