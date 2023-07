Polad Həşimovun anası oğlunun adına olan yerə niyə buraxılmayıb? - VİDEO / AÇIQLAMA

Xəbər verdiyimiz kimi, Polad Həşimovun anası oğlunun adını daşıyan idman klubunda bu il anma mərasiminin keçirilmədiyini qeyd edərək narazılıq edib.

Mövzu ilə əlaqədar oxuyun: Polad Həşimovun anası oğlunun adına olan yerə buraxılmadı

Metbuat.az xəbər verir ki, Səmayə xanım bunun səbəbi ilə bağlı heç bir açıqlamanın verilmədiyini bildirib.

Məsələ ilə bağlı sözügedən idman klubu ilə əlaqə saxlamağa çalışdıq. Bildirildi ki, klub Qızıldaş qəsəbə Mədəniyyət Mərkəzinin tabeliyində fəaliyyət göstərir. Mərkəzdən sorğumuza cavab olaraq dedilər ki, Polad Həşimov adına idman klubunun rəhbərliyi mərkəz daxilində qoyulan nizam intizam qaydalarına qarşı çıxır:

"Qızıldaş qəsəbə Mədəniyyət Mərkəzinin idman zalının yeganə açarı qanunsuz olaraq Polad Həşimov adına idman klubunun rəhbəri Eyvaz Hüseynov və onun qardaşı Akşin Hüseynovda saxlanılıb və mərkəzin rəhbərliyinə idman zalına daxil olmağa icazə verilməyib. Həmçinin Eyvaz Hüseynov mərkəzin rəhbərliyinə yaxınlaşaraq mərkəzin idman zalında daha öncədən yerləşdirdikləri fitnes aparatlarından istifadə ilə bağlı səhər 10:00-dan axşam 22:00-dək qeyri-qanuni olaraq fitnes klub açmaq istədiklərini söyləyib. Bunun Mədəniyyət Mərkəzlərinin nümunəvi əsasnaməsinə və mədəniyyət haqqındakı qanuna zidd olduğu bildirildikdə isə bu qərar klub rəhbərliyi tərəfindən etirazla qarşılanmış və mərkəzin rəhbərliyindən Bakı şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinə və Mədəniyyət nazirliyinə şikayət olunacağı bildirilib.

Eyvaz Hüseynov general Polad Həşimovun adından istifadə edərək mərkəzin rəhbərliyinin və orada çalışan işçilərin mərkəz daxilində atdığı addımlarda onunla məsləhətləşməli olduğunu bildirib. Mərkəz daxilindəki mətbəxin qapılarını ondan icazəsiz olaraq bağladığı üçün klub prezidenti Eyvaz Hüseynov tərəfindən mərkəzdə dalandar vəzifəsində çalışan Şakir Xudiyevə hücum olunub və həmin hücum mərkəzin təhlükəsizlik kameraları tərəfindən qeydə alınıb".

Bildirilib ki, 5 iyun tarixində klub prezidenti Eyvaz Hüseynov yenidən mərkəzin rəhbərliyinə yaxınlaşaraq şəhidlərlə bağlı konsert proqramı keçirməsi və icazəsiz olaraq mərkəzin qarşısına yapışdırdıqları şəhidlərin şəkillərinin yenilənməsi ilə bağlı pul tələb edib:

"Bunun olmayacağı təqdirdə isə onu məsələni ictimailəşdirəcəyi, şəhid ailələri və qaziləri üstünə qaldıracağı ilə hədələyib. Mərkəzin rəhbərliyi tərəfindən klubun mərkəz daxilində qanunsuz olaraq fitnes fəaliyyətinə icazə verilmədiyi üçün Eyvaz Hüseynov tərəfindən mərkəzin önündə şəhidlərin şəkilləri açılan zaman mərkəzin rəhbərliyinin ünvanına təhqiramiz fikirlər səsləndirilmiş və konsert adı ilə klubun tədbirinə dəvət olunmuş qonaqlardan, qazi və veteranlardan mərkəzin rəhbərliyinin əleyhinə Mədəniyyət nazirliyinə müraciət ünvanlamaq xahiş olunub".

Gülər Seymurqızı / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.