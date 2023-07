Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbəsi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Universitetdən məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, Azərbaycan Tibb Universitetinin I Müalicə Profilaktika Fakültəsi, IV kurs, 119A9b qrup tələbəsi Rzayeva Gülçin Elşən qızı vəfat edib.

