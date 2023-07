Xarici İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Mətbuat Şurası və Medianın İnkişafı Agentliyi Azərbaycan ərazilərinə qanunsuz səfər etmiş bəzi xarici media nümayəndələrinin qara siyahıdan çıxarılması ilə bağlı bəyanat yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bəyənat mətni XİN-də keçirilən brifinqdə oxunub. Bəyanatla 58 nəfərin adı qara siyahıdan çıxarılır.

