Dəmir yolu xəttində qəza - 2 nəfər xəsarət aldı / VIDEO

Dübəndi-Zirə dəmir yolu xəttində qəza olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları məlumat yayıb.

Qeyd eidlib ki, saat 11:10 radələrində Dübəndi-Zirə dəmir yolu xəttinin 23-cü kilometrində ADY-yə məxsus yol maşını təmir işləri aparan zaman dövlət qeydiyyat nişanı 77-KD-762 olan “Toyota Prius” markalı avtomobil qorunmayan dəmiryol keçidini keçməyə cəhd edib.

Maşinist tərəfindən təcili tormozlanma aparılsa da, toqquşma qaçılmaz olub. Nəticədə minik avtomobilinin sürücüsü və 1 sərnişin xəsarət alıb, yaralılar təcili tibbi yardım maşını ilə xəstəxanaya çatdırılıb.

Hadisə aidiyyəti üzrə araşdırılır.

